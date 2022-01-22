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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مجلس إدارة نادي الشيخ زايد يضع خطة شاملة للتطوير ويراهن على ثقة الجمعية العمومية

صدى البلد

أجرى مجلس إدارة نادي الشيخ زايد برئاسة المحاسب أحمد عبد الباقى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والكاتب الصحفي هشام سلطان أمين الصندوق والمحاسب ايهاب إسماعيل ، عضو مجلس الإدارة، والمحاسب شريف عبد الرحمن والدكتورة سحر حمدي عضو مجلس الإدارة، جولة تفقدية في فرع  الامتداد الجديد، وتفقد أعضاء المجلس خلالها الملاعب داخل الامتداد وما به من إنشاءات متوقفة.

ومن ناحيته أكد المحاسب أحمد عبد الباقى نائب رئيس مجلس الإدارة والقائم بالأعمال، أن هناك مهمة كبيرة تقع على عاتق المجلس بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق، بدايتها كسب ثقة الجمعية العمومية التي نريد أن نقف وراء المجلس الحالي ومساندته حتى تكتمل الصورة بشكل يليق باسم نادي الشيخ زايد.
وأضاف عبد الباقى، أن هناك خطة تطوير للفرع الجديد تشمل إنشاء حمام سباحة أولمبي بمساحة  ٢٥×٥٠، وحمام سباحة نصف أولمبي بمساحة ٢٥×٣٥، لاستخدام كرة الماء، علاوة على إنشاء مبني إداري وتجاري بالفرع، وعمل مناقصة لتأجير منافذ تجارية بسور الامتداد، وإنشاء مولد كهربائي لتغذية الامتداد بالكهرباء.


ولفت نائب رئيس المجلس والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، إلى أن حالة الامتداد سيئة للغاية نظرا لحالة الإهمال التي اصابته خلال الفترة الأخيرة، وكان لزاما علينا أن تبدأ خطة لدراسة ملف تطوير الامتداد وتكملة الإنشاءات وإعادة النظر في شكل الامتداد ككل نظرا لحالة التردي الواضحة على الفرع وعدم استكمال الإنشاءات.


ووجه عبد الباقى الشكر لأعضاء الجمعية العمومية، والمجلس الحالي والمجالس السابقة شكراً لكل  من يحاول أن يجتهد ويعمل بجد  واخلاص  لصالح  ابنائنا فى نادى  الشيخ زايد، مشيراً إلى أن قوة  نادى الشيخ زايد  في عائلته الكبيرة، مطالباً أعضاء الجمعية العمومية بمساندة المجلس الحالي ومنحه فرصة للتعبير عن نفسه وتقديم خدمة تليق بالأعضاء وفق ضوابط وقاعدة تبنيها الثقة ويؤكدها العمل والجهد، لافتا إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير المقر الرئيسي للنادي والفرع وخطة تسويق شاملة لجلب فرص استثمارية لتكون بمثابة موارد جديدة للنادى.

عبد الرحمن الشيخ زايد الجمعيه العموميه كهرباء رئيس المجلس خطة تطوير الكاتب الصحفي

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