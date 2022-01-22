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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة التعليم السعودية تعلن آلية عودة طلاب ابتدائي ورياض أطفال للمدارس

المدارس في السعودية
المدارس في السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية، اليوم السبت، عن آلية عودة الطلاب للحضور في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال المقررة غدا، حيث تتضمن تطبيق النماذج التشغيلية للمدراس وفق أعداد الطلبة في الفصول الدراسية.

 

ووفق الدليل الإرشادي بشأن العودة الحضورية للدراسة، جاء قرار العودة الحضورية الكاملة في مدارس المستوى المنخفض (التي تسمح مساحتها بتحقيق التباعد).

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كما تتضمن آلية العودة، متابعة سير العملية التعليمية، وتأمين المعقمات والكمامات وغرف العزل وإرشادات تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

وتسري هذه القواعد وفق مرونة في التطبيق العملي، بما يوفر مرونة في الانتقال بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، بحسب النموذج التشغيلي لكل مدرسة.

 

ومن المقرر استئناف الدوام الحضوري للفئة العمرية الأقل من 12 عاما، حيث لا يشترط أن يكون جميع الطلاب قد أكملوا جرعات اللقاح.

 

كما يعد تطبيق الإجراءات الاحترازية "الكمامة، التباعد الجسدي" ضرورة بغض النظر عن حالة التحصين.

 

وتبدأ عودة الدراسة حضورياً لطلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال بدءاً من غد الموافق 23 يناير، بما يتوافق مع تقارير ودراسات منظمة لأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، التي تحذر من استمرار إغلاق المدارس، وتعطل تعلّم الأطفال بسبب جائحة كورونا.

الإجراءات الاحترازية جائحة كورونا السعودية وزارة التعليم السعودية رياض الأطفال سير العملية التعليمية

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