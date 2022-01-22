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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد «الجلد العقدي» بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن الدكتور ناجي عوض مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي بجميع قرى ومراكز المحافظة، بدءًا من اليوم السبت، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأضاف «عوض»، أنه تم تكليف المسؤولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

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وأوضح  عوض أن الثروة الحيوانية تمثل جزءً من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية لافتا إلى أن الحملة  ستستمر لمدة شهر بكافة قرى ومراكز المحافظة  وذلك لتحصين كافة الماشية كونها المصدر الرئيسي لدخول المواطنين.

 

الوادى الجديد الاطباء البيطريين الثروة الحيوانية مراكز المحافظة الامن الغذائي الوحدات المحلية الأطباء الهيئة العامة

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