لإجازة عيد الشرطة و25 يناير| التعليم: عدم وضع أي امتحانات الخميس المقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم مراعاة إجازة عيد ثورة 25 يناير و عيد الشرطة عند وضع جداول امتحانات نصف العام

وقالت وزارة التربية والتعليم إن مسئولي الوزارة والمديريات التعليمية راعوا منذ البداية عدم وضع أي امتحانات يوم الخميس الذي قررت رئاسة مجلس الوزراء اليوم منحه إجازة رسمية للمصريين بمناسبة عيد ثورة 25 يناير و عيد الشرطة

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لن تتأثر بقرار إجازة الخميس القادم ، حيث لا توجد في الجداول أي امتحانات في هذا اليوم من الاساس

جدول الصف الأول الثانوي



السبت 22 يناير 2022 : اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الاثنين 24 يناير 2022 :

الكيمياء من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا

الجغرافيا من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا

الاربعاء 26 يناير 2022:

التاريخ من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا

الاحياء من 11 صباحا لـ 12:30 صباحا

السبت 29 يناير 2022 :

اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا

الاثنين 31 يناير 2022 :

الفيزياء من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا

الفلسفة والمنطق من 11 صباحا حتى 12:30 صباحا

الاربعاء 2 فبراير 2022 :

الرياضيات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2 ظهرا



جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي



الأحد 23 يناير 2022 :

اللغة العربية من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

تطبيقات الرياضيات لطلاب علمي من 12:30 ظهرا حتى 3 عصرا

الجغرافيا لطلاب ادبي من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا



الثلاثاء 25 يناير 2022 :

اللغة الاجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الأحد 30 يناير 2022 :

جبر وتفاضل وحساب مثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الاحياء لطلاب علمي من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا

الفلسفة والمنطق لطلاب ادبي من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا

الثلاثاء 1 فبراير 2022 :

اللغة الأجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الفيزياء لطلاب علمي من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا

التاريخ لطلاب ادبي من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا

الخميس 3 فبراير 2022 :

الكيمياء لطلاب علمي من 9 صباحا لـ 11 صباحا

علم النفس والاجتماع لطلاب ادبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 27 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.