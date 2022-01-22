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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبد الغفار يدشن مركز تطعيم لقاح كورونا بمحطة سكة حديد أسوان |صور

عبد الغفار يدشن مركز
عبد الغفار يدشن مركز سكة حديد أسوان

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، يرافقه  الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة والسكان بأسوان، والدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان مركز محطة سكة حديد أسوان، المخصص للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والذي تم تدشينه  ضمن حملة "معًا نطمئن.. سجل الان" ، كما تفقد خلال جولته أعمال التطوير بمستشفي المسلة ( الحميات سابقا ) والتي تُعد أحد مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان .

حيث تابع الدكتور خالد عبد الغفار خلال جولته  توافر كافة أنواع لقاحات فيروس كورونا، في مركز محطة سكة حديد أسوان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال سير عملية تطعيم المواطنين. 

موجهاً بضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات تلقي اللقاح، وفقاً لتوصيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما يساهم في رفع المناعة المجتمعية وحماية المواطنين ضمن إجراءات التصدي للجائحة.

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ويضم  مراكز التطعيم  بمحطة سكة حديد أسوان 4 فرق من (الفرق الطبية ومدخلي البيانات)، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعي التي تقوم بتنظيم توافد المواطنين مع الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر التوعية الصحية بين المواطنين وحثهم على الإسراع في تلقي لقاحات فيروس كورونا بهدف الحفاظ على صحة المواطنين ورفع المناعة المجتمعية.

كما تفقد الوزير لجان الإمتحانات بكلية التمريض بالجامعة، وأشاد بالتطبيق الحازم للاجراءات الاحترازية في لجان الامتحانات، ووجه الوزير باستمرار هذه الإجراءات طوال فترة الامتحانات  الفصل الدراسي الأول.

وشاهد وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات، عرضًا فنيًا وموسيقيًا لكورال طلاب قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بالجامعة، وأثنى الوزير على العرض الفني للطلاب، والذي شمل بعض الأغاني الوطنية والتراثية التي تُعبر عن مدينة أسوان.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عثمان أن جامعة أسوان تشهد طفرة كبيرة في مختلف قطاعاتها التعليمية، والبحثية، والإنشائية، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للجامعات المصرية، موضحًا أن مبنى الإدارة المركزي الجديد مُقام على مسطح إجمالي 31960 م2 وأن المساحة الكلية للمشروع تشمل مبنى مكونًا من دورين بمسطح 6600 م2 للدور الواحد، ويبلغ مسطح الموقع العام المحيط بالمبنى 25360 م2.

وأضاف أيمن عثمان أن هذا المبنى يحتوي ستة أجنحة، تستوعب كافة القطاعات الإدارية بالجامعة، وهي: الإدارة العليا للجامعة، مكتب رئيس الجامعة، والسادة نوابه، الأمين العام، الأمناء المساعدون، وإدارة الجامعة بقطاعاتها المختلفة. 

عبد الغفار يدشن مركز سكة حديد أسوان 
عبد الغفار يدشن مركز سكة حديد أسوان 
عبد الغفار يدشن مركز سكة حديد أسوان 
عبد الغفار يدشن مركز سكة حديد أسوان 
عبد الغفار يدشن مركز سكة حديد أسوان 
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