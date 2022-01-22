ناهد السباعي تطمئن الجمهور على حالتها الصحية: أنا بقيت أحسن

طمأنت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها على حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وقالت ناهد السباعي عبر حسابها علي "انستجرام ": "شكرًا لكل الناس ألي سألت عليا و اكلمت و بعتوا رسايل كتير حقيقي حبكم و سؤالكم احلا حاجه في الدنيا انا بقيت احسن كتير الحمد لله 🙏🏼".

وشاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.



وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

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