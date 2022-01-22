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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود أبورجيلة: أشرف قاسم يرتب نفسه من أجل السفر للعلاج في الخارج

أشرف قاسم
أشرف قاسم

أكد محمود أبو رجيلة، نجم نادي الزمالك السابق، أنه تفاجئ بمعاناة الكابتن أشرف قاسم من تآكل في العظام منذ أيام قليلة، رغم أنه كان يعاني من المرض منذ سنوات ولم يخبر أحدا بمرضه. 

وأضاف محمود أبو رجيله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس،قائلا: "أشرف قاسم لم يخبر أحدا بمرضه ولم يكن يطلب شيئا أبدا وأول مرة ينكشف الموضوع من أسبوع وهو من حوالي 5 شهور كان شغال عادي".

الجميع يسانده

وأكد أبو رجيلة: أن مصر كلها تقف مع أشرف قاسم، وأنه تواصل مع وزارة الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة ورئيس نادي الزمالك لمساندة أشرف قاسم في محنته.

وأكمل: "أشرف قاسم حاليا يرتب نفسه على أنه سيسافر للعلاج في الخارج ووزارة الشباب تسير فى الموضوع، وهو يتكلم كويس ونفسيته جيدة ومؤمن بالله ولكن بيقول أنا مش قادر أمشي ومنعرفش كان ليه قافل على نفسه والموضوع خطير والتآكل في العظام صعب والسكوت عليه مشكلة".

نادي الزمالك الزمالك أشرف قاسم اتحاد الكرة و رئيس اتحاد الكرة

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