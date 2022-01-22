المصل واللقاح : مصاب أوميكرون مُعدٍ لغيره من يوم لاثنين

قال الدكتور مصطفي المحمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، ان فترة حضانة متحور فيروس كورونا أوميكرون أقل من غيره من المتحورات.

واكد المحمدي، في تصريحات لـ"صدى البلد" ان مصاب أوميكرون معد لغيره من يوم ليومين

قبل بداية الأعراض ويستمر ليومين إلى ثلاثة أيام بعد ظهورها.

وأوضح مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، ان مصاب أوميكرون المعزول يكتفي بخمسة أيام عزل اذا اختفت الأعراض، بالإضافة لخمسه أيام اخري يستخدم فيها الكمامة عند احتكاكه بآخرين إن استمر وجود أعراض أكثر من ذلك.

وأضاف أن ليس من الضروري لإثبات فاعلية اللقاح ظهور أعراض علي المتلقين، مضيفا ان الاعراض قد تظهر باختلاف درجات شدتها.

واكد المحمدي، أن بعد تلقي اللقاح قد يعاني البعض من أعراض جانبية بسيطة يحدثها اللقاح في سبيل تحفيزه لجهاز المناعة.

وأوضح مديرعام التطعيمات بالمصل واللقاح، أن ذلك لتحقيق الحماية ضد الإصابة بالفيروس والتي قد تظهر في صورة ارتفاع بدرجة حرارة الجسم ورجفة أو قشعريرة وصداع وقد يشعر الشخص بالإرهاق وآلام متفرقه بالجسم.

مضيفا ان ليس من الضروري أن يحدث ذلك لكل من تلقي اللقاح ولا يعد ذلك دليلا قاطعا على فاعلية اللقاح وفي المقابل لا يعد عدم حدوث تلك الأعراض الجانبية دليلا أو مؤشرا على عدم فاعليته فالأمر يختلف من شخص إلى آخر وله عوامل متعلقة فقط بالاستجابة المناعية التي يحدثها الجسم بعد تلقي اللقاح.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

‏https://apple.co/3gURgYJ