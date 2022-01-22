سلطنة عمان: 99% من إصابات كورونا سببها متحور أوميكرون

قالت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم السبت، إن 99% من إصابات كورونا حاليا في عمان، سببها متحور أوميكرون.

وقالت الدكتورة أمل بنت سيف المعنية مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة الصحة في سلطنة عمان، إن جميع الدلائل المخبرية والوبائية من تحليلات الانتشار، تؤكد أن غالبية الحالات حاليًا في سلطنة عمان بنسبة تتجاوز 99% هي من المتحور أوميكرون.

وأضافت في تصريح لتلفزيون سلطنة عمان أن الوضع الوبائي في سلطنة عمان في ازدياد يومًا بعد يوم، وقد وصلنا الى ما يتجاوز 1500حالة بنهاية هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن التحليلات تؤكد أنه سيكون هناك ازدياد أكثر خلال الفترة القادمة وتعدى رقم التكاثر 2.2، وهو رقم عالٍ وستحدث نسبة التضاعف خلال 6 أيام حسب التحليل الوبائي لأرقام الأسابيع الماضية.

وأوضحت أن انتشار الوباء في جميع محافظات سلطنة عمان في نفس الوقت، عكس ما حدث في الموجات السابقة، مشيرة إلى أن هناك بعض المحافظات وصلت فيها نسبة الإصابات الى 25% من التحاليل، بمعنى أن من بين كل 100 شخص لديه أعراض في هذه الفترة 25 شخصا مصابون بفيروس كورونا.

وذكرت أن الإصابة بمتحور أوميكرون طفيفة في المجمل، مقارنة بالمتحور السابق وأن شدة أعراض المتحور 25% منها مرتبطة بطبيعة المتحور نفسه، والنسبة المتبقية مرتبطة بعوامل أخرى كالمناعة لدى المجتمع سواء كانت مناعة طبيعية من إصابات سابقة أو مناعة مكتسبة من أخذ اللقاحات.

كانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الخطر الذي يمثله متحور أوميكرون لا يزال مرتفعا للغاية، مشيرة إلى أن المتحور شديد العدوى يشتمل على 4 سلالات بما في ذلك B.1.1.529 و BA.1 و BA.2 و BA.3.

وقالت الصحة العالمية في تحديث حول متحور "أوميكرون" إن التهديد الذي يمثله المتحور الجديد، يتمثل في سرعة انتشاره وقابليته للانتقال أكثر من أي متغير آخر، مدى جودة الحماية التي توفرها اللقاحات، ومدى شدة المتحور مقارنة بالمتغيرات الأخرى.

وأكدت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، أن الخطر المتعلق بمتحور "أوميكرون" مرتفعا للغاية، خاصة أنه يتمتع بميزة نمو كبيرة تفوق متحور دلتا، ما يؤدي لانتشاره السريع في المجتمع، ويسبب مستويات أعلى من الإصابة عما سبق تسجيله خلال الفترة الماضية من وباء كورونا.

وأوضحت الصحة العالمية أنه رغم انخفاض مخاطر الإصابة بالأعراض الشديدة للمرض والوفاة بعد الإصابة بأوميكرون، مقارنة مع المتحورات السابقة لفيروس كورونا، إلا أن مستويات انتشار العدوى العالية للغاية أدت إلى زيادات كبيرة في دخول المصابين المستشفيات، وضغط على أنظمة الرعاية الصحية في معظم البلدان.