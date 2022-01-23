تسريبات تكشف تفاصيل مهمة حول هاتف آبل المستقبلي iPhone 15 Pro

بدأت التسريبات في الظهور حول هاتف آبل لعام 2023، والذي سينطلق تحت اسم iPhone 15 Pro، على الرغم من أنه مازال وقتا طويلا على إطلاق تشكيلة آيفون 14.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ذكرت أحدث المعلومات الواردة من المحلل جيف بو ”Jeff Pu”، أن شركة آبل تخطط لدعم هاتف iPhone 15 Pro بكاميرا periscope للتقريب البصري حتى 5 مرات.

ومن المتوقع أن تصل آبل لقرار نهائي بشأن الشركة المصنعة في مايو 2022 التي من المقرر أن تتعاون معاها لتطوير عدسات هاتفها المستقبلي iPhone 15 Pro.

وفي الوقت الحالي، تختبر آبل نماذج أولية وعينات مكونة من عدسات تقريب 5x، وعند الموافقة على المكونات، سيتم تضمينها في "الطرازات المتطورة من تشكيلة آيفون لعام 2023.

وأشار التقرير إلى أن كاميرا البيريسكوب سيتم تضمينها في هاتفي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، ومن المتوقع أن تكون الشركة المصنعة للعدسات هي Lante Optics، على أن يتم تصنيع 100 مليون وحدة لشركة آبل فقط.

ومن المتوقع أن تضم هواتف آيفون تقنية pixel binning مع الكاميرا القادمة المميزة بدقة 48 ميجابكسل لهواتف آيفون التي من المقرر الإعلان عنها العام الجاري.

كاميرا هاتف آيفون من آبل

زيادة أسعار إصدارات سلسلة آبل القادمة آيفون 14

الجدير بالذكر أن بعض التسريبات كشفت زيادة أسعار طرازي iPhone 14 Pro و 14 Pro Max، والتي ستأتي بسعر أعلى مقارنة بما تفرضه الشركة على إصداراتها الرائدة من السلسلة، فوفقا لآخر تقرير صادر عن LeaksApplePro، فإن شركة آبل تعتزم زيادة أسعار بعض هواتف سلسلة آيفون 14 المنتظرة.

ومن المحتمل أن ينطلق هاتف iPhone 14 Pro خلال العام الجاري، مقابل سعر يبدأ من 1099 دولارا (أي ما يعادل 17 ألف و200 جنيه مصري)، بينما سيأتي طراز آيفون 14 برو ماكس مقابل سعر 1199 دولارا (أي ما يعادل 18 ألف و800 جنيه مصري).