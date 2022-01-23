عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف تفاصيل مهمة حول هاتف آبل المستقبلي iPhone 15 Pro

هاتف آيفون
هاتف آيفون

بدأت التسريبات في الظهور حول هاتف آبل لعام 2023، والذي سينطلق تحت اسم iPhone 15 Pro، على الرغم من أنه مازال وقتا طويلا على إطلاق تشكيلة آيفون 14.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ذكرت أحدث المعلومات الواردة من المحلل جيف بو ”Jeff Pu”، أن شركة آبل تخطط لدعم هاتف iPhone 15 Pro بكاميرا periscope للتقريب البصري حتى 5 مرات.

SE Plus 5G.. سعر ومواصفات هاتف آيفون المخصص للشباب

خبير تقني يكشف طريقة فعالة تزيد من عمر بطارية آيفون.. وخطأ شائع يدمرها

ومن المتوقع أن تصل آبل لقرار نهائي بشأن الشركة المصنعة في مايو 2022 التي من المقرر أن تتعاون معاها لتطوير عدسات هاتفها المستقبلي iPhone 15 Pro.

وفي الوقت الحالي، تختبر آبل نماذج أولية وعينات مكونة من عدسات تقريب 5x، وعند الموافقة على المكونات، سيتم تضمينها في "الطرازات المتطورة من تشكيلة آيفون لعام 2023.

وأشار التقرير إلى أن كاميرا البيريسكوب سيتم تضمينها في هاتفي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، ومن المتوقع أن تكون الشركة المصنعة للعدسات هي Lante Optics، على أن يتم تصنيع 100 مليون وحدة لشركة آبل فقط.

ومن المتوقع أن تضم هواتف آيفون تقنية pixel binning مع الكاميرا القادمة المميزة بدقة 48 ميجابكسل لهواتف آيفون التي من المقرر الإعلان عنها العام الجاري.

كاميرا هاتف آيفون من آبل

زيادة أسعار إصدارات سلسلة آبل القادمة آيفون 14

الجدير بالذكر أن بعض التسريبات كشفت زيادة أسعار طرازي iPhone 14 Pro و 14 Pro Max، والتي ستأتي بسعر أعلى مقارنة بما تفرضه الشركة على إصداراتها الرائدة من السلسلة، فوفقا لآخر تقرير صادر عن LeaksApplePro، فإن شركة آبل تعتزم زيادة أسعار بعض هواتف سلسلة آيفون 14 المنتظرة.

ومن المحتمل أن ينطلق هاتف iPhone 14 Pro خلال العام الجاري، مقابل سعر يبدأ من 1099 دولارا (أي ما يعادل 17 ألف و200 جنيه مصري)، بينما سيأتي طراز آيفون 14 برو ماكس مقابل سعر 1199 دولارا (أي ما يعادل 18 ألف و800 جنيه مصري).

آبل iphone 15 Pro آيفون 2023 هواتف آيفون آيفون 14 آيفون 15 برو

موضوعات متعلقة

فيفو تطلق رسميا Vivo-Y21A.. هاتف شبابي جديد بإمكانيات رائعة

أوبو تعلن عن واحد من أرخص الهواتف لشبكات 5G.. سعر ومواصفات Oppo A96

قبل طرح Realme 9 Pro Plus.. ريلمي تكشف مواصفات هاتفها الرائد الأول لعام 2022

النظرة الأولى على تصميم هاتف هواوي المنتظر Huawei Mate 50.. صور

ترشيحاتنا

برلمانية بريطانية تعلن طردها من وظيفة وزارية بسبب "إسلامها"

بركات يكشف كواليس هزيمة مصر من نيجيريا في أمم إفريقيا

بالفيديو.. الكونجرس الأمريكي يدرس إدراج ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب

تسريبات تكشف تفاصيل مهمة حول هاتف آبل المستقبلي iPhone 15 Pro

عماد متعب: كيروش عنيد جداً ومبيسمعش كلام حد ولا بيحط اللاعيبة في مراكزها الأصلية

مصطفى بكري ساخرا: فيلم "أصحاب ولا أعز" يناقش الملوخية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس للصحة: زيادة أعداد إصابات كورونا «متوقعة» وهذا هو موقف الدراسة|فيديو

التأمينات : باقٍ 6 أشهر على خروج البطاقات الزرقاء من الخدمة |فيديو

وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة في الترم الثاني بسبب كورونا

مصر في المركز الـ45.. فيفا يصدر التصنيف العالمي للمنتخبات

رياح وثلوج وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة|فيديو

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

حتحوت يكشف عن الثنائي المعروض للبيع في الزمالك

الفلوس أهم والتاريخ على حسابي.. محمد رمضان يحذف منشور "التاجي"| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارة تطيح بمراسلة على الهواء ومفاجأة بعد الحادث|فيديو

حادثة مثيرة للجدل.. زواج مغربية من هندوسي ورد فعل صادم من والدها

أسباب تشققات الجلد عند الأطفال .. و6 طرق للوقاية منه

الصور الأولى من بيت محمد عبده الخيالي الأشبه بقصر الملوك |شاهد

فيديو

يستاهلوا الفضيحة.. مهدي عفيفي يكشف تفاصيل أزمته مع قناة بي بي سي

بعد ظهوره بـ jeep wrangler .. شاهد أسطول سيارات عمر كمال

نصائح من ذهب .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الطلاق| فيديوجراف

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ