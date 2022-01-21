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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير تكشف..

SE Plus 5G.. سعر ومواصفات هاتف آيفون المخصص للشباب

تقارير تكشف سعر ومواصفات
تقارير تكشف سعر ومواصفات هاتف آيفون القادم المخصص للشباب

أفادت تقارير، بأن شركة أبل الأمريكية تعتزم إطلاق أرخص هاتف آيفون لها في 2022 ، تحت اسم iPhone SE Plus 5G ، حيث سيدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس 5G ، كما سيحصل على ترقية هى الأكبر من نوعها خاصة مع حجم الشاشة والبطارية.  

 

وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف  iPhone SE Plus 5G المخصص للفئة المتوسطة والشباب بسعر مناسب، سيتم إطلاقه في أواخر شهر أبريل أو بداية شهر مايو، نظرا للنقص الهائل في الرقائق وأشباه الموصلات الذى تعامي منه شركات التكنولوجيا.    

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وسيكون هاتف iPhone SE Plus 5G الأرخص من آبل هو أول منتج تطلقه آبل خلال العام الحالي، حيث سيأتى بشاشة من نوع OLED وقياس 5.7 بوصة، مع نوتش بحجم أصغر، وتصنيف IP67 المقاوم للماء والغبار، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة Touch ID ، وتصميم مشابه لهاتف iPhone 8.

 

ويقدم هاتف هاتف آيفون iPhone SE Plus 5G كاميرا خلفية واحدة مع كاميرا سيلفي بحجم نوتش أصغر بدقة 7 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر مستشعر للبصمة Touch ID ، مثبت على جانب الهاتف.

 

ومن المحتمل أن يصدر هاتف آيفون iPhone SE Plus 5G بسعر متوسط حوالي 399 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 6 آلاف و 290 جنيه مصرى، كما سيشهد الهاتف ترقية كبيرة للبطارية.  

 

وسيعمل هاتف آيفون iPhone SE Plus 5G بنفس معالج هواتف آيفون 13 التى صدرت مؤخرا، وهو معالج Apple A13 Bionic مع مودم ومودم Snapdragon X60مع دعم لتقنية الجيل الخامس 5G .
 

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