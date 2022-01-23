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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياح وثلوج وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة|فيديو

أمطار ورياح شديدة
أمطار ورياح شديدة

قال دكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد السابق، إننا نشهد أسبوعا من الطقس البارد على كافة المحافظات، سواء من رياح شديدة أو سقوط الأمطار والثلوج، معقباً: "مننساش إن احنا في فصل الشتاء .. وده أمر طبيعي أن يكون فيه أمطار وبرودة في الجو ورياح شديدة".

وأضاف أحمد عبد العال في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ستكون غداً أكثر من الأيام القادمة، موضحاً أنها ستكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية للوجه البحري، وتكون أمطار خفيفة على القاهرة الكُبرى.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد السابق أن بعد غد أي يوم الإثنين، ستكون فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكُبرى، ضعيفة للغاية، حيث تنحصر سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، ويوم الثلاثاء تنحصر سقوط الأمطار على السواحل الشمالية فقط.

وعقب أحمد عبد العال قائلاً: "بعد الثلاثة أيام القادمة، تبدأ فرص سقوط الأمطار في الانخفاض تدريجياً".

الأرصاد حالة الطقس رئيس هيئة الأرصاد السابق هيئة الأرصاد دكتور أحمد عبد العال

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