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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد :استمرار الطقس البارد هذا الأسبوع .. فيديو

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إننا مازلنا على مدار هذا الأسبوع  مستمرين فى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأضافت  منار غانم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الطقس اليوم بارد على السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحرى.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أنه خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر يكون الطقس شديد البرودة ، إلى جانب وجود نشاط للرياح اليوم.

وفى سياق آخر، قال دكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد السابق، إننا نشهد أسبوعا من الطقس البارد على كافة المحافظات، سواء من رياح شديدة أو سقوط الأمطار والثلوج، معقباً: "مننساش إن احنا في فصل الشتاء .. وده أمر طبيعي أن يكون فيه أمطار وبرودة في الجو ورياح شديدة".

وأضاف أحمد عبد العال في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ستكون غداً أكثر من الأيام القادمة، موضحاً أنها ستكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية للوجه البحري، وتكون أمطار خفيفة على القاهرة الكُبرى.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد السابق أن بعد غد أي يوم الإثنين، ستكون فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكُبرى، ضعيفة للغاية، حيث تنحصر سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، ويوم الثلاثاء تنحصر سقوط الأمطار على السواحل الشمالية فقط.

وعقب أحمد عبد العال قائلاً: "بعد الثلاثة أيام القادمة، تبدأ فرص سقوط الأمطار في الانخفاض تدريجياً".

درجات الحرارة الطقس الوجه البحرى ساعات الليل المتأخرة شديد البرودة السواحل الشمالية المركز الاعلامي

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