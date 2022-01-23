عمر الشناوي يروج لفيلمه الجديد عبر "إنستجرام"

روج الفنان عمر الشناوي لفيلمه الجديد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر الشناوي بوستر العرض وعلق قائلاً" فيلم ١١:١١،مفيش حاجه بتحصل صدفه،بجميع دور العرض ٢ فبراير ٢.٢٢"، مما نال إعجاب متابعية من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:" يا شناوى يا نجم الف مبروك "،"ياشناوي كلنا مستنين وهندخل نتفرج "،"هيبقي جامد واثقين فيك"

يذكر أن شارك عمر الشناوي، مسلسل "ليه لأ" وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.