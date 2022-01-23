عايدة رياض.. سر انتقالها من الرقص للتمثيل وقصة زواجها من محرم فؤاد

تحتفل اليوم الفنانة عايدة رياض بعيد ميلادها اليوم، فقد ولدت في 23 يناير 1954 بالقاهرة، وقدمت للعديد من الاعمال المهمة في مشوارها الفني كمل وقفت اما كبار النجوم وصنعت تاريخا كبيرا.

بداية ومشوار عايدة رياض

تحدثت عايدة رياض عن البداية الفنية لها، وكيف انتقلت من راقصة لـ عالم الفن، و تحدثت عن الأعمال التى شاركت فيها، وتحدثت عن زواجها من المطرب محرم فؤاد رغم فارق السن بينهما وسرعة الارتباط به.

قالت الفنانة عايدة رياض، إن "رقصة البمبوطية" هي عشقها الأول حياتها بأكملها حيث إنها كانت السبب الرئيسي في ترابطها مع الجمهور قائلة: "دي رقصة رقصتها من سن 14 سنة صدفة لأني سافرت مع الفرقة وقتها لمدة 6 أشهر وكنت المفروض اتخرج في سن 16 خرجوني عشان البنات بتتعب خاصة أنها سفرية طويلة لكن أخدوا وقتها بنتين فقط من مدرسة الفرقة القومية الشعبية ".

وأضافت عايدة رياض، خلال حوارها ببرنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة " أون أى" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أنها دخلت إلى المدرسة صدفة بعد أن كانت بطلة جمهورية في " الجمباز "قائلة " البداية كلها كانت رياضية مقترنة بأني بحب أضرب " كورديون" و "بيانو" في المدرسة. المدرسة زمان كانت حلوة أوي ويارب ترجع تاني أحسن من الأول ودخلت الفرقة القومية عن طريق المدرسة، وكان زمان بتكون حفلات بالمدارس مثل عيد الأم، وتقدم فيها حفلات راقصة، ووقتها استعانت المدرسة بالراقصة "دينيس" من أم فرنسية وأب مصرى.

وتابعت:" وكانت وقتها هى الراقصة الأولى فى الفرقة القومية، وكنت أنا بطلة الجمهورية فى الجمباز، وأعجبت بى وقالت هنا تقديم للبنات من سن 12 عاماً للانضمام فى الفرقة القومية، فسألتها ما هى الفرقة القومية؟ فقالت لى: شوفتى "أجازة نصف السنة" لمحمود رضا؟ قلت: "طبعاً أنا عاشقة للفيلم ولـ محمود رضا، كان من المفترض أن تكون فترة الدراسة 4 سنوات ثم انتقل للفرقة الكبيرة فى سن 16 سنة، لكن أنا الحمد لله كنت شاطرة جداً وبعد عامين فقط انتقلت إلى الفرقة القومية للفنون الشعبية الكبيرة، ووقتها مدير الفرقة كان راجى عنايات واختارنى للسفر إلى أوروبا مع الفرقة لمدة 6 أشهر".



عايدة رياض

افلام مقاولات عايدة رياض

علقت الفنانة عايدة رياض، على مشاهد المقاولات أو التجارية، قائلة: "عملت أفلام مهمة، وفي غيرها مش مهم، ومش ندمانة على نوعية أفلام المقاولات، لسبب بسيط؛ هو الإجابة على سؤال: يعني إيه أفلام مقاولات؟، يعني الإنتاج الضعيف، يعني أجري هيبقى ضعيف.. مش معناها إني هاخد أجر أكثر.. الناس فاهمه أفلام المقاولات غلط".

وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: “طيب لما هي مقاولات وأجرها قليل بتعمليها ليه؟، فقالت: "هو أنا هفضل معتمدة على 3 أفلام عملتهم مع الكبار وخلاص؟.. هعيش ازاي؟!”.

عايدة رياض



سر انتقال عايدة رياض من الرقص للتمثيل

كشفت الفنانة عايدة رياض، عن سر انتقالها من مرحلة الرقص ودخولها لمجال التمثيل، مؤكدة أن ذلك يعود لفضل المخرجين الكبار في آنذاك قائلة: "المخرجين العظام بتوع زمان كانوا بيجيبوا المسرح يتفرجوا وينقبوا ويشوفوا المواهب فين".



وأضافت عايدة رياض، خلال حوارها ببرنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة " أون أى" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن رحلتها الفنية بدأت مبكرة مع المخرج الراحل يوسف شاهين، من قبل رقصة "البمبوطية" والفرقة الكبيرة وقبل السفر للخارج قائلة: “كنت لسة صغيرة وكنت وقتها بتلصص على جلال عيسى ومشيرة إسماعيل عشان نفسيا أتلحق بالفرقة الكبيرة كنت ببص في الكواليس وفجأة لقيت حد مسكني من قفايا وكان جلال عيسى برفقة يوسف شاهين وقتها".



وتابعت: " قال وقتها عاوز البنت دي في فيلم وثائقي وأخذني وقلي عاوزك تمثلي فرد عليه جلال عيسى وسيف عبد الرحمن قالوا خلاص بس نبلغ أبوها عشان هتسافر مديرية التحرير لمدة عشرة أيام وبالفعل سافرت".



ولفتت إلى أن تلك كانت البداية حيث عرفت ماذا تعنى كاميرا التصوير من المخرج الكبير يوسف شاهين وعبد العزيز فهمي قائلة: "تعلمت يعني إيه كاميرا؟ طلب مني أنو يمسك الكاميرا ,ابصله وأعبر وسألني أي أسئلة بتحبي المحشي ماما بتعملهولك؟ كده يعني كان بيدربني على الكاميرا و"لريكاشن" كشرت شوية وقتها قلي مش عاوز اشوف تقلص عضلات وشك وعظمك ولا حواجبك عاوز عنيكي بس كان شايف أن العينين هي التعبير".





قصة زواج عايدة رياض

بدأت قصة الحب بينهما بعدما حدث تعارف بينهما في فيلم "أهل القمة" ولكن بدأت الخلافات تنشب بينهما بعدما منعها من التمثيل لمدة 7 سنوات

وبسبب غيرته الشديدة عليها، وعندما عادت للتمثيل من خلال فيلم "سفاح كرموز"، بدأت الأعمال الفنية تنهال عليها، وهذا ما رفضه فؤاد وزاد من حدة الخلافات.

وما زاد من دوافع الطلاق هو عدم إنجابها من محرم فؤاد، حيث شعروا بفراغ كبير في حياتهما، وأرادت تأمين مستقبلها بالعمل.

عايدة رياض

وحدة عايدة رياض

قالت الفنانة عايدة رياض، إنها ابتعدت لفترة طويلة عن الفن، مضيفة:" عدم انجابي للأبناء ساهم في زيادة معدل الممل بالنسبة لي في فترة ابتعادي عن التمثيل ".



وأضافت عايدة رياض في حوارها في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" محرم فؤاد زوجي كان بيسافر للعمل كثيرا وفي مرة قابلنا الفنان يونس شلبي وطلبت من يونس شلبي أن يطلب من زوجي محرم أن أعود للتمثيل مرة اخرى ".



وتابعت عايدة رياض:" وافق زوجي محرم فؤاد على عملي في دور مع الفنان يونس شلبي، ثم رشحني الفنان صلاح السعدني لـ فيلم اخر وطلبت منه طلب الأمر من محرم فؤاد ".

