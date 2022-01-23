احتراق كشك بقالة أمام كلية الطب جامعة الفيوم

شب حريق هائل في أحدي أكشاك بيع البقالة أمام كليه الطب بالفيوم بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم ، خاص باحدي شباب الخريجين والمستاجر من مجلس مدينة الفيوم.



وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الي مكان البلاغ وسيطرت علي الحريق لكن كانت ألسنة اللهب اقوي وتفحم الكشك بالبضاعه الموجود به .

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بنشوب حريق في كشك أمام كلية الطب ولم يحدث خسائر في الأرواح أو اصابات

وتشير التحقيسقات الأولية بأن سبب الحريق ماس كهربائي بدائرة الكهرباء مع شدة الرياح مما تسبب في الاشتعال.

تم تحرير محضر بالحريق ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

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