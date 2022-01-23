عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتراق كشك بقالة أمام كلية الطب جامعة الفيوم

النيران أثناء أشتعالها
النيران أثناء أشتعالها بالكشك

شب حريق هائل  في أحدي أكشاك بيع البقالة  أمام كليه الطب بالفيوم بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم ، خاص  باحدي شباب الخريجين والمستاجر من مجلس مدينة الفيوم.


وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الي مكان البلاغ وسيطرت علي الحريق لكن كانت ألسنة اللهب اقوي وتفحم الكشك بالبضاعه الموجود به .

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بنشوب حريق في كشك أمام كلية الطب ولم يحدث خسائر في الأرواح أو اصابات

وتشير التحقيسقات الأولية  بأن سبب الحريق ماس كهربائي بدائرة الكهرباء مع شدة الرياح مما تسبب في الاشتعال.

تم تحرير محضر بالحريق  ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

 

الدفاع المدني يسيطر على حريق بشارع السنترال بالفيوم

 

11
11
22 - Copy
22 - Copy
22
22
الفيوم كشك بقالة الطب جامعه

ترشيحاتنا

برلمانية بريطانية تعلن طردها من وظيفة وزارية بسبب "إسلامها"

بركات يكشف كواليس هزيمة مصر من نيجيريا في أمم إفريقيا

بالفيديو.. الكونجرس الأمريكي يدرس إدراج ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب

تسريبات تكشف تفاصيل مهمة حول هاتف آبل المستقبلي iPhone 15 Pro

عماد متعب: كيروش عنيد جداً ومبيسمعش كلام حد ولا بيحط اللاعيبة في مراكزها الأصلية

مصطفى بكري ساخرا: فيلم "أصحاب ولا أعز" يناقش الملوخية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس للصحة: زيادة أعداد إصابات كورونا «متوقعة» وهذا هو موقف الدراسة|فيديو

التأمينات : باقٍ 6 أشهر على خروج البطاقات الزرقاء من الخدمة |فيديو

وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة في الترم الثاني بسبب كورونا

مصر في المركز الـ45.. فيفا يصدر التصنيف العالمي للمنتخبات

رياح وثلوج وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة|فيديو

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

حتحوت يكشف عن الثنائي المعروض للبيع في الزمالك

الفلوس أهم والتاريخ على حسابي.. محمد رمضان يحذف منشور "التاجي"| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارة تطيح بمراسلة على الهواء ومفاجأة بعد الحادث|فيديو

حادثة مثيرة للجدل.. زواج مغربية من هندوسي ورد فعل صادم من والدها

أسباب تشققات الجلد عند الأطفال .. و6 طرق للوقاية منه

الصور الأولى من بيت محمد عبده الخيالي الأشبه بقصر الملوك |شاهد

فيديو

يستاهلوا الفضيحة.. مهدي عفيفي يكشف تفاصيل أزمته مع قناة بي بي سي

بعد ظهوره بـ jeep wrangler .. شاهد أسطول سيارات عمر كمال

نصائح من ذهب .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الطلاق| فيديوجراف

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ