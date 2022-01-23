شقيق الفنان عادل إمام ينفي تدهور صحته: الزعيم بخير وبيلعب مع أحفاده|فيديو

طمأن المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، الجمهور عن الحالة الصحية لـ الزعيم، قائلاً: "الحمدلله هو بخير ... وعايش حياة طبيعية جميلة وبيلعب مع أحفاده علطول لأنه بيحبهم .. يعني هو كويس الحمدلله احنا مش هنخبي حاجة عليكوا ومعندناش حاجة نخبيها".

وعلق عصام إمام في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، على الشائعات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، قائلاً: "ديه كلها شائعات .. والناس بيقعدوا يتصلوا بينا وتليفونات رايحة وجاية .. وامبارح جالي تليفون من استراليا .. أنا تعبت من المكالمات والمداخلات مع البرامج والله".

وتابع شقيق الزعيم عادل إمام: "معنديش مانع تتصلوا تطمنوا لكن احنا ليه مش بنقول الحقائق .. ليه بتحبوا تنشروا الشائعات .. ليه دائماً تكتبوا عنه أنه في المستشفى .. وفي حالة حرجة .. وحالته الصحية سيئة .. وهو كويس أصلاً .. نفسي أعرف السبب".

وناشد عصام إمام الإعلام قائلاً: "اما تيجوا تنشروا خبر، ابقوا اتأكدوا منه الأول وتحروا عنه قبل ما تنشروه .. وتواصلوا مع أقاربه بسماعة تليفون .. واحنا هنطمنكوا من قبل ما تنشروا أي حاجة".

ووجه شقيق الزعيم عادل إمام رسالة لـ جمهوره قائلاً: "عادل إمام بصحة جيدة، وحالته الصحية كويسة .. وبيجهز لعمل جديد ، فيلم اسمه "الواد وأبوه"، للفنان عادل وابنه محمد .. وإخراج رامي إمام .. وإنتاج عصام إمام".

وكشف عصام إمام أن فيلم "الواد وأبوه" عائلي ويخص الأسرة، والمشكلات التي تدور بين الأب والأبن، والمشكلات والأحداث التي تدور في منزل الأسرة بصفة عامة، معقباً: "احنا يهمنا دلوقتي اننا نعمل حاجة كويسة تعجب الأسرة المصرية".