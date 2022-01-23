وزير الداخلية: شاركنا في مبادرات الدولة لمحدودي الدخل وذوي الهمم.. فيديو

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الوزارة ساهمت في مبادرات محدودي الدخل، إلى جانب تبسط الإجراءات والخدمات على كبار السن وذوي الهمم.

وقال اللواء محمود توفيق ، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ 70 ، إن الأحداث الداخلية أثبتت صدق رؤية القيادة السياسية نحو محددات الجمهورية الجديدة.



ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 70.

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.