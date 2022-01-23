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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تستخدموا واتساب وتيليجرام لمشاركة المعلومات المهمة.. تعرف على السبب

واتساب وتيليجرام
واتساب وتيليجرام

في تحذيرات جديدة بعدم استخدام تطبيق واتساب WhatsApp وتيليجرام Telegram، لتبادل المعلومات المهمة، نصحت المخابرات الهندية جميع المسؤولين الحكوميين بالدولة، بالامتناع عن استخدام تطبيقات المراسلة الشهيرة ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى التابعة لشركات أجنبية، لمشاركة المعلومات السرية.

ووفقا لتقرير صادر عن موقع "News18" الهندي، نقلا عن مصادر بالدولة، حذرت المخابرات الهندية في رسالة جديدة لجميع الوزارات، من مشاركة المعلومات السرية عبر تطبيقي واتساب وتيليجرام، وطالباتهم باتخاذ خطوات عاجلة لوقف انتهاك سياسات وإرشادات أمن الاتصالات الوطنية.

 

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واتساب وتيليجرام يمكن استخدامها للتجسس


وفي الرسالة ذاتها، قدم فريق المخابرات الهندية أيضا بعض الإرشادات لعقد مؤتمرات الفيديو والعمل من المنزل، للأشخاص الذين يعملون من المنزل في ظل جائحة كورونا العالمية.

ونقلا عن أحد كبار المسؤولين بالهند، قوله إن بعض الموظفين الحكوميين غالبا ما يلجأون إلى مسح المستندات السرية ضوئيا وتخزينها بهواتفهم الذكية، ثم مشاركتها أو إرسالها باستخدام تطبيقات التراسل الشهيرة مثل واتساب وتيليجرام.

وصرح مسؤول كبير يتعامل مع الأمن السيبراني، بأن تلك الأجهزة الذكية الجديدة والتطبيقات الاجنبية تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي ويجب تجنبها أثناء مناقشة قضايا مهمة أو سرية من قبل جميع الوزارات، حيث أن بعض الدول مثل باكستان والصين يمكنها دفع برامج التجسس عبر تلك التطبيقات للوصول إلى المعلومات السرية الخاصة بالدولة.

ووفقا لمصادر حكومية أخرى، فإن تم الطلب من المسؤولين في جميع الوزارات الهندية، إيقاف تشغيل المساعدين الرقميين مثل سيري Siri وأليكسا Alexa في هواتفهم وساعاتهم الذكية أثناء الاجتماعات التي تناقش القضايا السرية بالدولة حتي لا يتم استخدامها للتجسس على مناقشاتهم.

وعلاوة على ذلك، طلب من بعض المسؤولين إبقاء هواتفهم وساعاتهم الذكية في الخارج أثناء المشاركة في مثل هذه الاجتماعات، ولا ينبغي الاحتفاظ بأجهزة مساعد المكتب مثل Google Home أو Apple HomePod أو Amazon Echo في مكاتب الوزرات والهيئات الحكومية.

كما شجعت المخامرات الهندية، أولئك الذين يعملون من المنزل بالامتناع عن مشاركة المعلومات أو المستندات السرية الخاصة بأعمالهم عبر واتساب أو تيليجرام، وأنه يجب عليهم أن يقوم بمشاركة جميع المعلومات من خلال شبكة المكتب.

وبحسب بروتوكول تنظيم الاتصالات بالدولة، لا ينبغي مناقشة أي معلومات أو قضية سرية من خلال الاجتماعات الافتراضية عبر الإنترنت، ويجب على جميع المسؤولين استخدام التجهيزات التي يوفرها مركز تطوير الحوسبة المتقدمة (C-DAC) والمركز الوطني للمعلوماتية (NIC) للاجتماعات بدلا من التطبيقات الأجنبية الخاصة، حيث تكون محمية بكلمة مرور ويجب تحديد حضور الاجتماعات.

تطبيقات هندية بديلة وآمنة

يذكر أن الحكومة الهندية حظرت في عام 2020، أكثر من 50 تطبيقا للهواتف الذكية منشأها الصين مثل تيك توك TikTok و SHAREit و CamScanner و WeChat بدعوى أسباب أمنية.

بديل واتساب الهندي Sandes

وفي المقابل، قررت حكومة الدولة الآسيوية تطوير بدائل رسمية تابعة لها، ففى عام 2021، أطلقت الحكومة المركزية الهندية، تطبيق Sandes، وهو عبارة عن منصة مراسلة فورية تعمل على توفير خدمة تراسل آمنة وبديلة لـ واتساب، ليستخدمه موظفي الحكومة والوكالات المرتبطة بها.

وخلال العام نفسه، بدأ العديد من مسئولى الحكومة الهندية في استخدام البديل المحلى لموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، والمنافس له أيضا والذي يدعى "كو Koo".

بديل تويتر الهندي كو Koo
واتساب تيليجرام المخابرات الهندية منصات التواصل الاجتماعى واتساب وتيليجرام تجسس

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