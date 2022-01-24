صوت ملائكي.. خالد سعيد مُنشد بدرجة موظف يعيد ابتهالات الزمن الجميل ..فيديو

بدأت موهبته منذ الصغر كان يحفظ القرآن الكريم والابتهالات والإنشاد الديني .. خالد سعيد ابن قرية كفر قورص بمركز أشمون في محافظة المنوفية صاحب ال 27 عاما وصاحب الصوت العذب في الابتهالات والإنشاد الديني.

وفي لقائه مع صدى البلد أكد خالد سعيد أنه ينتمى لأسرة دينية تحفظ القرآن الكريم وانه حفظ الابتهالات والإنشاد الدينى عن طريق السماع وبدأت موهبته منذ الصغر فى الإذاعة المدرسية بمدرسة القرية بترديد الابتهالات وقراءة القرآن.

وأكد أنه عشق الإنشاد الديني والابتهالات حيث أشاد به الكثير من أصحاب الابتهالات وبصوته العذب وتنبأوا له بمستقبل وسط كبار المنشدين حيث ان له اسلوبه الخاص في الابتهالات من حيث المساحات الصوتية وإمكاناته الحسية وانتقالاته بين المقامات الموسيقية بتمكن واقتدار.

وتابع انه يعمل موظف قطاع خاص ولكنه يهوى الانشاد الديني ويتمني أن يكون له مكان بين كبار المنشدين.