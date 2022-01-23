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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يوافق على تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.

وتنص المادة (3) من مشروع القانون على:

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من:

-الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
-رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
-الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
-رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

- 6 من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدلمرة واحدة.

ووافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف نائب وزير السياحة من تشكيل المجلس، على أن يضاف بدلا منه 1 من ذوي الخبرة ليكون 6 من ذوي الخبرة بدلا من 5.

ورفض المجلس مقترحا من النائب أحمد بهاء شلبي، بأن تكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات، بعد رفض الحكومة.

وأوضح النائب أحمد بهاء شلبي، أن المقترح يأتي اتساقاً مع التعديل الوارد في المادة ٦ من تقرير اللجنة المشتركة والذي أصبحت فيه مدة الأمين العام للصندوق ٤ سنوات بدلاً من ٣ سنوات.

وأشار إلى أن مدة ثلاثة سنوات غير كافية لتقييم أداء مجلس الإدارة ولاستكمال تنفيذ الخطط التي يضعها، خاصةً أنه سيجدد له مرة واحدة فقط، بالتالي لابد من زيادة مدة عضوية مجلس الإدارة ٤ سنولات بدلاً من ٣ سنوات.

مجلس النواب مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار المستشار أحمد سعد الدين النائب أشرف رشاد الشريف الحكومة

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