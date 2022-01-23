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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مركز التنبؤ بالري: استمرار انخفاض درجات الحراره لتصل الي 6 درجات ..فيديو

استمرار انخفاض درجات
استمرار انخفاض درجات الحراره لتصل الي 6 درجات ...فيديو

أعلن مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الامطار التابع لوزارة الموارد المائية والري نتائج نماذج التنبؤ بـ الأمطار ، على مصر  خلال الفترة من  23 يناير إلى 25 يناير.

وقالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الباردة ستستمر حتى الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع  أنحاء الجمهورية.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج  "السبب في انخفاض درجات الحرارة هو وجود منخفض جوي قادم من جنوب وشرق أوروبا يعمل على تأثر البلاد برياح شمالية غربية باردة جدا جافة".

وأشارت: "يسود طقس بارد ليلا، وشديد البرودة ليلا حيث ستتراوح درجة الحرارة الصغرى من 3 على مدن شمال الصعيد، وهو ما يؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات"، موضحة: "هناك زراعات كثيرة تأثرت بموجة الصقيع".

لتفاصيل اكتر تابعونا …فيديو 

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