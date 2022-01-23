أول لقاء بين وزير الأشغال البحريني وسفير إسرائيل لدي المنامة

استقبل المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني البحريني ، اليوم "الأحد"، السفير ايتان نائيه سفير إسرائيل في مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، تطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون في المشترك وخصوصا في المجالات الزراعية في ظل توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين لتطوير التعاون الزراعي.

وشدد الوزير خلف على أهمية تبادل الخبرات الزراعية بين البلدين بما يمكن من تحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز الأمن الغذائي.

من جانبه، أكد السفير الإسرائيلي حرص بلاده على توطيد علاقات التعاون مع مملكة البحرين، معربا عن اعتزازه وتقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصة المجالات الزراعية والتقنيات الحديثة.