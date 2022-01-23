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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: فرض عقوبات على روسيا الآن لن يكون له تأثير رادع

أرشيفية
أرشيفية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن فرض العقوبات على روسيا الآن على خلفية التوتر مع أوكرانيا "لن يكون لع أي تأثير رادع".

وقال بلينكن في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن": "الهدف الأساسي من العقوبات يتمثل في ردع العدوان الروسي، وبالتالي في حال تطبيقها الآن نحن سنخسر التأثير الرادع".

وأوضح بلينكن أن كل ما تفعله الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها في أوروبا، بما في ذلك تنسيق التبعات المحتملة بالنسبة إلى روسيا، يرمي إلى "التأثير على حسابات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وإقناعه بعدم اتخاذ إجراءات عدائية".

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وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تستعد "لكل سيناريو محتمل لتطورات الأوضاع حول أوكرانيا".

وتعليقا على بيان وزارة الخارجية البريطانية حول سعي روسيا لتنصيب زعيم موال لها في أوكرانيا، قال بلينكن إنه لا يمكنه التطرق إلى المعطيات الاستخباراتية، لكنه أوضح: "كما تعلمون كنا نحذر من هذا التكتيك بالضبط على مدى أسابيع، تحدثنا عن ذلك علنا".

ولفت في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة سبق أن فرضت عقوبات على 4 مواطنين أوكرانيين اعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية أنهم "على صلة بالأعمال الروسية المضرة في الخارج".

وقال بلينكن إن هؤلاء الأشخاص الموجودين في أوكرانيا "يحاولون زعزعة الاستقرار في الحكومة الأوكرانية"، مضيفا: "هذا جزء لا يتجزأ من مجموعة الأدوات المتوفرة لدى روسيا".

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