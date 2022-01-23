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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كريم صبري يوضح أهمية عملية تحويل المسار لمرضى السكر

صدى البلد

قال الدكتور كريم صبري، استشارى جراحة السمنة والمناظير بطب عين شمس، إن عملية تحويل المسار المصغر، تعالج الدهون المتراكمة على الكبد بصورة مرضية، ونسبة الكوليسترول في الدم، وتضبط الضغط، مشيرا إلى أن تحويل المسار عملية قوية في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة.


وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة ، ببرنامج " حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، :" عملية تحويل مسار المعدة المصغر  تهدف إلى انقاص الوزن وعلاج السكر والأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة المرضية، مشيرا إلى أن تحويل المسار تعتبر عملية موفقة لمن يعاني من السمنة المفطرة والسكر، خاصة أنها تقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة 70%.


وأضاف أن عملية تحويل المسار تعمل على تنشيط البنكرياس بصورة كبيرة، وتعيد الاتزان الهرموني إلى الجهاز الهضمي، وتجرى  بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والاقامة أقل من 12 ساعة، وهناك امكانية للعودة إلى النشاط بعد يوم من إجراء العملية.


ولفت استشاري جراحة السمنة والمناظير بطب عين شمس، إلى أن جراحات السمنة ما بين تكميم المعدة وتحويل المسار تعتبر من  العمليات آمنة، خاصة إذا أجريت في مراكز متخصصة مجهزة على أعلى مستوى.


وكشف أن تحويل المسار عملية قوية  في انقاص الوزن، وتعالج السكر وتدهن الكبد ومشاكل التنفس أثناء النوم،  وكافة الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة، أن تحويل المسار عملية بسيطة، وتجرى  من خلال فترة صغيرة للغاية، مشيرًا إلى أن العملية مفيد جدًا لانقاص الوزن ، وعلاج الأمراض المصاحبة لمرض السمنة .

صدى البلد انقاص الوزن الجهاز الهضمي علاج السكر حلو الكلام الكوليسترول منال سلامة

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