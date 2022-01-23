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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد نقصها عالميا.. إنتل تخصص 20 مليار دولار لبناء أكبر مصنع لإنتاج أشباه الموصلات

صدى البلد

 أعلنت شركة إنتل عن خطط لبناء منشأة ضخمة لإنتاج أشباه الموصلات في أوهايو، معربة عن توقعاتها بأن تصبح تلك المنشأة "أكبر موقع لتصنيع السيليكون على هذا الكوكب".

وأضافت إنتل - بحسب موقع "إنجادجت" - أنها تخصص 20 مليار دولار لبناء الموقع على أرض مساحتها 1000 فدان في نيو ألباني بأوهايو، مشيرة إلى أن خططها الأولية تتضمن بناء مصنعين لتوفير أشباه الموصلات، التي يعاني العالم من نقص فيها حاليًا، بجانب توفير 3000 وظيفة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في الموقع هذا العام، وتتوقع إنتل أن يتم تشغيل وحدات التصنيع الجاهزة بحلول عام 2025.

يذكر أن هذه الخطط تضاف إلى جهود عدة دول، على رأسها اليابان، لحل أزمة نقص أشباه الموصلات - التي تُستخدَم في الكثير من الصناعات من الهواتف إلى السيارات - والتي يعاني العالم منها نتيجة وباء فيروس كورونا المستجد.

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