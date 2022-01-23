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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال يومين.. قافلة استثنائية للكشف على 1900 مواطن لأهالي ضحايا معدية المناشي

قافلة طبية في المنوفية
قافلة طبية في المنوفية

 

أعلن الدكتور فيصل محمود جودة ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ان تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي ١٩٠٠ حالة وعمل أشعة لعدد ٢٤ حالة وذلك خلال القافلة الطبية الاستثنائية التي استهدفت رفع المعاناة والعبء عن كاهل أهالي ضحايا معدية أشمون في ختام فعالياتها في  "عزبة التفتيش-عزبة كوم الأحمر - عزبة بطة - عزبة الرمل - عزبة سيدي إبراهيم - عزبة الهيش - عزبة محمد أحمد".

واضاف ان القافلة استمرت يومين وتم عمل تحاليل ل ١٧٧ حالة والكشف العشوائي للضغط والسكر لعدد ٢٢ حالة وتحويل عدد ٢٢ حالة للمستشفيات التابعة للمديرية لعمل اللازم لهم بالإضافة إلى تقديم ندوات تثقيفية وتوعوية للأهالي على هامش القافلة لنشر الوعي الصحي بينهم في ظل جائحة كورونا  وأهمية الاستخدام الامن للمضادات الحيوية.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن القافلة تضمنت الكشف الطبي المجاني بكافة التخصصات ( باطنة - جراحة - أنف واذن - أسنان- تنظيم أسرة - عظام - أطفال ) من خلال توفير عدد ١٣ سيارة مجهزة بالكامل وقد تم توقيع الكشف المجاني للضغط والسكر ضمن مبادرات رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرات صحة المرأة ارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين.

 

اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية قافلة طبية معدية المناشي ضحايا معدية المناشي

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