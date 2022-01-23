المركزي للتنظيم والإدارة: انتهينا من دراسة تثبيت تعاقدات 10 آلاف موظف

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لـ 9 آلاف و896 موظفا متعاقدا، خلال عام 2021، وتمت دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى "التسوية" لـ 26 ألفا 388 موظفا.

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم تنفيذ 38 ألفا و604 أحكام لعدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك وفقا للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، دراسة نقل عدد 8 آلاف و918 موظفا من وإلى وحدات الجهاز الإداري المختلفة.

وأعلن صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الانتهاء من هكيلة 26 وزارة بالتعاون مع الاستشاري الدولي خلال عام 2021، في إطار مشروع رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم وضع هيكل نمطي للوظائف الإدارية المشتركة للتقسيمات التابعة لمكتب الوزراء و الوكيل الدائم.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى وضع التقسيمات الفنية التخصصية لكل وزارة فقد بعد إجراء عدد من الاجتماعات مع المسئولين بكل وزارة؛ لتحليل الاختصاصات الحالية للوزارة من واقع قانون أو قرار إنشائها وتحليل الاختصاصات الفعلية من واقع الملفات المكلفة بها كل وزارة والمشروعات التى تقوم بها

إعادة صياغة اختصاصات كل وزارة

ووفقا للتقرير فإنه تمت إعادة صياغة اختصاصات كل وزارة بما يتلائم مع الملفات التى تتولاها، وكذا وضع تصور للجهات التابعة لكل وزارة لضمان تكامل المهام بين الوحدات التابعة لكل وزارة وعدم تداخل الاختصاصات بينها.

