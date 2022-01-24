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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

صيدلة حلوان تعقد ويبنار دولي حول التحكم في سمية البكتيريا .. اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إن الكلية تحرص على استقدام كبار العلماء في المجالات البحثية التي تخدم البحث العلمي في مجال الصيدلة والطب لعرض أحدث أبحاثهم ما يتيح لباحثينا الفرصة في التعرف علي أحدث الأبحاث وتكوين شراكات دولية جديدة مع علماء متميزين.

وصرح الدكتور سرور، بأن الكلية تعمل على إتاحة الفرصة لكل الباحثين في كل الجامعات والمراكز البحثية بمصر وكذلك الباحثين في الخارج للمشاركة والاستفادة من هذه اللقاءات العلمية المتميز.

وأشار عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إلى أن الكلية ستعقد ويبينار دولي، غدا، 24 من يناير، ويتناول اللقاء، موضوع التحكم في سمية البكتريا كطريقة واعدة للتغلب علي مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

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ونظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان، ويبنار دولي عن علاقة المناعة الطبيعية والإصابة بفيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

الدراسات العليا البحث العلمي جامعة حلوان الجامعات فيروس كورونا البرنامج التدريبي مكافحة الفساد الدراسات العليا والبحوث المراكز البحثية

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