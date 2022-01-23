عماد متعب يشارك في عزاء والد محمد زيدان.. صور

حرص عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة وزوجته ملكة جمال مصر يارا نعوم على المشاركة في عزاء والد محمد زيدان نجم منتخب مصر ونادي بورسيا دروتموند الألماني السابق في مسجد الشرطة بالتجمع بالقاهرة.



وكان الحاج عبدالله زيدان، والد الكابتن محمد زيدان، توفي الخميس الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية، وتم أداء صلاة الجنازة عليه، ومن ثم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في محافظة بورسعيد، مسقط رأسه، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الكرة المصرية.

يذكر أن محمد زيدان بدأ مشواره الكروي مع نادي الجمارك ببورسعيد، ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردز بريمن، وماينز، هامبورج، بروسيا دورتموند، وعلى الصعيد الدولي، حاز زيدان على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين مع منتخب مصر، عامى 2008، و2010.