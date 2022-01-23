ناصر عثمان: الشرطة سطرت ملحمة بطولية ووطنية لعودة الأمن والاستقرار

هنأ النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكل ضباط وأفراد الشرطة المصرية، بعيد الشرطة الـ70.

وقال عضو مجلس النواب، إن عيد الشرطة هو عيد للدولة المصرية، لاسيما وأننا إذ نحتفي بواحدة من المؤسسات الوطنية، التي سطرت ملاحم بطولية على مدار تاريخها، لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد والحفاظ على المواطنين وحمايتهم.

وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، إن رجال الداخلية بجانب رجال قواتنا المسلحة، فقدوا أرواحا غالية علينا ودماء عزيزة على قلوبنا سالت في السبيل للدفاع عن هذا الوطن ولكي نهنأ ونعيش في واحة الاستقرار التي نلمسها، بعد المحاولات الفاشلة والدنيئة لقوى الشر بأساليبهم الجبانة الخسيسة أن يزعزعوا أمن وأمان المصريين.

واختتم عضو مجلس النواب، حديثه بالقول: إن تحقيق الأمن والاستقرار ينعكس إيجابا على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وهو بما له من مردود اقتصادي كبير، وما كانت إنجازات السنوات الماضية إلا نتيجة لاستقرار المناخ الأمني في كل ربوع البلاد، وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي لالغاء العمل بقانون الطواريء، حيث أنه أضحى عدم وجود استثناءات تستلزم العمل به.