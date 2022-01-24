الدفاع المدني السعودي يعلن إصابة شخصين جراء قصف ميليشيا الحوثي على جازان

أعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني السعودي المقدم محمد الحمادي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط جسم معادٍ أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة أحد المسارحة في منطقة جازان.

وقال إنه تم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني وجهات الاختصاص للموقع، واتضح أنه صاروخ باليستي معاد سقط على عدد من ورش السيارات، نتج عنه إصابتان طفيفة لمدنيين مقيمين من الجنسيتين السودانية والبنجلادشية، تم نقلهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى أضرار مادية لمركبات مدنية وورش صناعية إثر الشظايا المتطايرة.

وأكد الدفاع المدني السعودي أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، موضحًا أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض صاروخا باليستيا حوثيا أطلق في اتجاه محافظة ظهران الجنوب السعودية.

وكان أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية باتجاه المملكة.