تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق أعمال تحصين المواشي ضد مرض الجلد العقدي للأبقار، وضد مرض الجدري للأغنام والماعز، والتي تستمر لمدة شهر وتستهدف تحصين حيوانات المحافظة البالغ عددها ١٣٣٠٠٩ من الأبقار و٤١٦٨٨ من الأغنام والماعز.





وأوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم صرف كافة اللقاحات اللازمة للتحصين قبل البدء في الحملة، بجانب استلام كافة الأدوات اللازمة لتجهيز اللقاحات أو التحصينات من (السنون، السرنجات والمحاليل الفسيولوجية) ، مشيراً إلى أن عملية التحصينات تتم بواسطة لجان مركزية من الأطباء ومعاونيهم، ينبثق منها العديد من اللجان الفرعية التي تقوم بتحصين الحيوانات من منزل لآخر عن طريق تحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة بالوحدات البيطرية ولجان التحصينات ، وذلك بقيمة مالية ١٠ جنيهات لتحصين الأبقار و ٢.٧٥ جنيه لتحصين الماعز أو الأغنام .

وتناشد محافظة الغربية السادة المواطنين من مربي الحيوانات بضرورة التواصل مع مديرية الطب البيطري أو الوحدات البيطرية بكل مركز من مراكز المحافظة لتحصين حيواناتهم حفاظاً على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض المعدية والوبائية .

الغربية تبدأ تنفيذ الحملة القومية لتحصين المواشي ضد مرض الجدري الجلد العقاري

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