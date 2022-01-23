التنسيقية تشارك في مؤتمر "من منتدى شباب العالم إلى شباب الغربية"

شارك الدكتور محمد عز الرجال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثلا عن جامعة طنطا، في فعاليات مؤتمر "من منتدى شباب العالم إلي شباب الغربية"، أمس السبت، بقصر الثقافة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني والقرآن الكريم، واستمرت فعاليات المؤتمر بمحاورة الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، حيث قدم فيها كل منهم شرحاً مختصراً لأدوارهم في ورش العمل المختلفة التي شاركوا بها، وما الذي استفادوا منها، ودار النقاش حول موضوعات (البيئة، مستقبل الطاقة، العملية التنظيمية لفعاليات المنتدى، الدور الوقائي والعلاجي للقطاع الطبي أثناء فعاليات المنتدى، التحول الرقمي، الدراسة عن بعد في زمن الكورونا وما بعده، والجانب الثقافي والفني وفعالياته المتنوعة في المنتدى).



وشارك عز الرجال، بالعديد من النقاشات عن الموضوعات التي تم مناقشتها في منتدى شباب العالم، مثل: (حقوق الإنسان، حياة كريمة، ريادة الأعمال، تأثيرات المناخ، تأثيرات ما بعد فيروس كورونا على مستقبل الرعاية الصحية، المبادرات والمنح المقدمة).



حضر المؤتمر، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالغربية، ونيافة الأنبا بولا، أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، وفضيلة الشيخ عصام بكر، رئيس المنطقة الأزهرية، ومديري المديريات والهيئات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ومجموعة كبيرة من شباب المحافظة.