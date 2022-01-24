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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزيرا التعليم والاتصالات والسفير الكوري يتفقدون خط إنتاج التابلت التعليمي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خط إنتاج جهاز التابلت التعليمي بمصنع سامسونج بمحافظة بني سويف، بحضور السفير هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في القاهرة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الدولة المصرية استثمرت فى تطوير العملية التعليمية خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأن نكون مجتمعا مصريا يتعلم ويفكر ويبتكر، مشيرًا إلى أن تلك الرسالة كانت المحرك لتطوير العملية التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه في إطار خطة تطوير التعليم وفرنا للطلبة جهاز التابلت التعليمي كوسيلة مساعدة بهدف إتاحة الوصول للمحتوى الرقمي لكل طالب في كل مكان في مصر، وتدريب الطلاب على الأجهزة الحديثة والبرمجيات، والتواصل المباشر بين الوزارة والمعلم والطالب، لافتًا إلى أن خطوة التصنيع المحلي للتابلت كانت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأوضح، أنه تم الاستقرار على شركة سامسونج لتصنيع التابلت التعليمي بخبرات كورية وأيدي مصرية، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في تكنولوجيا المعلومات وتنمية المهارات.

وأشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات التقنية العالمية لنقل التكنولوجيات الصناعية المتقدمة للصناعة الوطنية، موضحًا أن مشروع إنتاج أجهزة التابلت واللاب توب محليًا يمثل ركيزة أساسية لبدء تصنيع الأجهزة الإلكترونية المتطورة بالسوق المصري للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

من جهته أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالشراكة بين وزارتي التعليم والاتصالات وشركة سامسونج العالمية والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الإلكترونيات لجعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المُصنعة، والسعي نحو مضاعفة الصادرات المصرية من الإلكترونيات.

واستمع وزيرا التعليم والاتصالات ومحافظ بني سويف لعرض موجز حول المصنع الجديد لإنتاج التابلت، حيث تضمن الاتفاق أيضًا، تحديث موديل"التابلت" ليصبح ‏T505N‏ موديل ‏‏2020، بدلًا من ‏T585‎‏ موديل 2016؛ وذلك سعيًا لتحسين المواصفات الفنية طبقًا لأحدث تكنولوجيا ‏متوفرة حاليًا.  

وتفقد الوزيران ومحافظ بني سويف وسفير كوريا، الموقف التنفيذي لمصنع تصنيع التابلت التعليمي بمصنع الشركة بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية، والذي يوفر أجهزة الحاسب اللوحي من التابلت الخاص بتطوير منظومة التعليم الثانوي لصالح وزارة التربية والتعليم، تفعيلًا للتعاقد المبرم بين الوزارة والشركة العالمية باستثمارات تصل لـ30 مليون دولار.

حضر الزيارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، وقيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.

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وزير التربية والتعليم التعليم التابلت التعليمي التابلت طارق شوقي

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