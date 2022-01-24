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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشادة كلامية بين مقدمي راجل و2 ستات بسبب تسرع المرأة

صدى البلد

طرح برنامج " راجل و 2 ستات" المذاع على قناة أون إى ، تقديم شيريهان أبو الحسن وهيدى كرم، والفنان سامح حسين، سؤال بعنوان "مين عنده ضبط نفس أكثر من التاني.. الراجل أم الست؟".

وقالت شريهان أبو الحسن، إن البنات تم تربيتهم من الصغر على ضبط النفس، والحفاظ على البيت، وعدم الرد على الزوج حالة الانفعال، والسيدات تمتلك العواطف، والحنية، ولا تمتلك الخبرات الموجودة فى الرجل.

وأشارت إلى أن السيدات طوال الوقت متهمة، بعدم ضبط النفس، والجميع يوجه اللوم للمرأة، معلقة: “أنا بعرف اضبط نفسي، ولما بكون زعلانة مبقولش”.

وفى نفس السياق أضافت هيدى كرم: "السيدات مطالب منها بضبط النفس فى البيت، وفى نفس الوقت على الرجل أن يضبط نفسه هو الآخر".

وأضافت أن السيدات عليهن أن تلتزم وتقوم بخفض صوتها أثناء الحديث مع زوجها، ولكن فى النهاية قضية ضبط النفس تكون متساوية بين الراجل والمرأة.

وتابعت: " بحب انكش اللى قدامي، وعندي ثقة فى نفسي جدًا".

وقال الفنان سامح حسين، إن السيدة عليها أن تكون أكثر ضبطًا للنفس، لأن معظم السيدات متسرعات.

ونشبت مشادة كلامية بين الثلاثة على الهواء، بسبب قول سامح حسين إن المرأة متسرعة.


ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يناقشها البرنامج، بواسطة متخصصين، وأيضا يكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

 

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ، ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.

 

 

 

شيريهان أبو الحسن هيدي كرم سامح حسين

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