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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

الزيت التمويني
الزيت التمويني

كشف المهندس إبراهيم خطاب رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة لـ الصناعات الغذائية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استعداد وزارة التموين والتجارة الداخلية لشهر رمضان المبارك واستعدادات شركته لاستقبال الزيادة على الطلب خلال موسم رمضان.

أوضح المهندس إبراهيم خطاب لـ "صدى البلد"، أنه من المقرر زيادة طرح منتجات الشركة من الزيوت والسمن والصابون بعبوات مختلفة الأحجام وبأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 30%  بما يعادل “ 5 جنيهات” عن المنتجات المنافسة في الأسواق وجودة منافسة.

أضاف رئيس شركة طنطا للزيوت أن شركته تتميز بإنتاج بذرة القطن ذو الجودة العالية والذي يلقى قبولا كبيرا بين عموم المستهلكين وينافس بشدة المنتجات المنارة في الأسواق بما يتمتع به من جودة عالية بالإضافة إلى إنتاج زيت عباد الشمس وزيت الذرة والسمن النباتي.

وأكد أنه سيتم  إعداد شنط رمضان بكميات كبيرة استعدادا للشهر الكريم بأسعار مختلفة استعدادا للطلب على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان الكريم وأيضا بأسعار مخفضة 30% عن الأسواق.
 

شركة طنطا للزيوت والصابون أسعار الزيت ‏ وزارة التموين شهر رمضان المبارك مال واعمال اخبار مصر

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