برلماني : مشروع " مستقبل مصر" يدعم تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية

قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن القيادة السياسية توجه إهتماما بالغا نحو توفير كافة إحتياجات المواطنين من الغذاء حيث يعتبر ذلك الهدف ضمن أهداف خطة التنمية الشاملة المستدامة وتعد هذه الرؤية نظرة ثاقبة نحو المستقبل.

وأضاف " ملك" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"،أن مشروع " مستقبل مصر" يعتبر أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في مجال الإنتاج الزراعي حيث يتسم المشروع بكونه مشروعا متكاملا يخدم الجوانب الزراعية والصناعية في آن واحد مما يدعم تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والذي أصبح تحقيقه ضرورة ملحة في الأونة الأخيرة.

ولفت عضو لجنة الزراعة، إلي أن أهم فوائد المشروع هو إقامة العديد من الصناعات الغذائية التي يترتب إنتاجها علي المخزون الوفير من الزراعات التي ستنتجه أراضي المشروع حيث يسهم في تلبية إحتياجات الناتج المحلي ويؤؤل جزء منه إلي التصدير، معقبا " التوسع في الصناعات الغذائية يعطينا قيمة مضافة بالإقتصاد القومي".

وأشار البرلماني، إلي أن إتباع الحكومة سياسة التوسع الأفقي بالأراضي الزراعية يسهم في توفير أكبر عدد من الأفدنة بالمساحات المزروعة وبالتالي ينعكس علي القطاع الزراعي بالإيجاب بكافة جوانبه.

وتابع النائب حديثه، قائلا : كما تعتبر هذه الخطوات أحد أهم جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية التي تعتبر أكبر تحد أمام التنمية ولهذا وجدت هذه القضية بأولويات القيادة السياسية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" ضمن نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" والذي يستهدف استصلاح أكثر من ٢ مليون فدان.

وأطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر"، الذي يعتبر اضافة ضخمة للمشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء، ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وتوفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة.

كما تابع الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية لمشروع "مستقبل مصر"، من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء، فضلاً عن منظومة التصنيع الزراعي بالمشروع، وما تضمه من صوامع ومبردات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز والتعبئة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض الموقف التنفيذي لمجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية، والذي سيمثل بدوره قيمة مضافة لقطاع المنتجات الغذائية للدولة.