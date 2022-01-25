وزير السياحة والآثار يترأس أولى جلسات اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للعام الجاري

ترأس، مساء اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي كان حضورها افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس في أولي جلساته المنعقدة هذا العام، متمنياً لهم التوفيق وأن يشهد المتحف خلال العام الجاري المزيد من التقدم والازدهار.

وقد قام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، خلال الاجتماع، بإحاطة المجلس بعدد من الموضوعات المتعلقة بالزيارات الرسمية التي استقبلها المتحف خلال شهر يناير و أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والسياحية المختلفة التي نظمها، واستضافها المتحف منذ بداية العام الجاري ومنها الدورة الأولى للمنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية المستدامة و الحفل الموسيقي للمغني أحمد حرفوش و فرقته، بالإضافة إلى ورش العمل التعليمية والفنية و الثقافية و الأثرية و السياحية و الحرف التقليدية التي ينظمها المتحف.

وفي هذا الإطار، ثمن الدكتور خالد العناني على أهمية مثل هذه الأنشطة و الفعاليات، موجها الشكر لإدارة المتحف على ما تقوم به من جهد لاستقبال الزيارات الرسمية لضيوف الوطن وتنظيم الأنشطة والفعاليات المختلفة و التي من شأنها تعمل على رفع الوعي السياحي و الأثري و الثقافي لدي جموع الشعب المصري و تعزيز شعورهم بالانتماء، وهو ما تقره الوزارة فى استراتجيتها خاصة فيما يتعلق بالمتاحف ودورها كمنارة ثقافية وتعليمية بجانب دورها التقليدى لعرض الآثار.

كما قام الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بإحاطة المجلس بقرب استقبال مركز الترميم بالمتحف لعدد من الأجهزه والمعدات المزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة وذلك للارتقاء بأساليب الترميم المتبعة.

هذا بالإضافة الى الانتهاء من عملية توثيق الصفحات الرسمية للمتحف القومي للحضارة المصرية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

