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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محدش يعرف يضحك عليا

ويجز: طفولتي كانت قاسية ومجالنا فيه منافقين كتير.. فيديو

صدى البلد

يحل مؤدي الراب ويجز، ضيفا على الإعلامي أنس بوخش، غدا الثلاثاء، في برنامج ABtalks على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 وتحدث ويجز عن ذكريات طفولته لأول مرة قائلا: "اسمي أحمد علي، عندي 23 سنة شخص مش عايز أي حاجة، ومبحبش الشهرة، وفيه منافقين كتير في مجالنا، وأنا عارفهم كلهم ومحدش فيهم بيعرف يضحك عليا".

وأَضاف ويجز: "طفولتي كانت قاسية، وفاكر فيه أيام معينة كان بيبقى معايا 20 أو 50 جنيه بس في اليوم ومكنتش عايز جنيه زيادة".

واختتم ويجز: "أنا من الأشخاص اللي مش بحب حد يقلدني في حاجة غلط بعملها".

حفل ويجز:

أحيا مطرب الراب ويجز حفلا غنائيا ضخما بمشاركة أعضاء فرقته داخل حديقة فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة وسط حضور ضخم للشباب من الجنسين ممن تفاعلوا مع أغانيه طوال فترة تواجده على خشبة المسرح.

 

حضر ويجز الحفل مرتديا ملابس كاجوال باللونين الأحمر والأسود وكان في استقباله منظم الحفل الـ djالعالمي ياسر الحريري وبمجرد صعوده على خشبة المسرح حصد هتافات وصيحات الآلاف من المعجبين من مختلف الأعمار.

وأشعل ويجز وصلات الرقص المتتالية بأغانيه الشهيرة منها دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير  .. بالإضافة إلى كيفي كده .. وغيرها مما قدمه تلبية لرغبات الجمهور.

 

الحفل من تنظيم ياسر الحريري وإنتاج د.عماد اليمني ومحمد نبيل وقام بتصميم المسرح تامر فوزي والإضاءة وليد الحريري وأجهزة صوت عماد نبيل وتصوير صلاح جودة وفيديو على العتر.

 

وشهد الحفل إلقاء عدد كبير من المعجبين  الهدايا على خشبة المسرح لويجز والتي كان معظمها يصطدم برأسه ووجهه ليعلق لأحد المعجبين مازحاً:  “ما تجيب قالب طوب أحد فنى بيه أحسن”.

كشف مغني الراب ويجز كواليس زيارته الى المغرب خلال مقابلة مع الإعلامية بسنت شمس في برنامج MBCTrending،

 

وقال ويجز: " التجربة فريدة ومميزة بالنسبة لي لإنها كانت في المغرب وليست في مصر، وسفرية من السفريات اللي انبسطت بيها جدا."

 

وعن تعاونه مع مغني الراب طوطو قال: "أنا بحب التراك، وبحب طوطو جدا وبسمعه طول الوقت تقريبا. الفنان المفضل عندي في Spotifyهو طوطو."

 

وتحدث عن سبب توجهه للمغرب وقال: "المغرب عندهم مليون فنان، كلهم فنانين والبلد فيه ثقافة وألوان وحركة. عنصر الإبداع موجود هناك وكتير جدا، كل حد بيعرف يغني، والشباب الصغير ماشي في الشارع ماسك طبلة.".

 

وحرص على الحديث عن أغنية مش خالصة وقال إن توقيت طرح الأغنية قبل يوم واحد من حفله الغنائي في دبي ليس له علاقة بالحفل، وتم اختيار توقيت طرح أغانيه بعد مفاوضات بينه وبين فريق العمل الخاص به.

 

ويجز مؤدي الراب ويجز أنس بوخش ABtalks برنامجه ABtalks يوتيوب

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