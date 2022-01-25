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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. طلاب صفوف النقل بالثانوي الأزهري يؤدون امتحان الهندسة والفلسفة

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

يؤدي اليوم، طلاب صفوف النقل بالثانوية الأزهرية، امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، القسم العلمي الامتحان في مادة البلاغة ومادة الهندسة، بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي بالصف الأول الثانوي، الامتحان في مادة البلاغة، ومادة المنطق.

ويؤدي طلاب الصف الثانوي الثانوي الأزهري القسم العلمي، الامتحان اليوم في مادة الحديث ومادة التفاضل وحساب المثلثات، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، في مادة الحديث، ومادة الفلسفة.


تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية

أصدرت إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية تنبيها بشأن امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021- 2022 لشيوخ المعاهد الثانوية، وعلى المختصين بشئون الطلاب بها "كاتب المعهد".

وشددت إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة تجميع صورة شخصية حديثة لكل طالب من طلاب الشهادة الثانوية مقاس 4 × 6 مطبوع أسفلها اسم الطالب من واقع شهادة الميلاد بمعرفة ستوديو التصوير، ويقوم مختص شئون الطلاب بالتأكد من شخصية الطالب، ثم يوقع على الصورة مع ختمها بخاتم المعهد (من الخلف).
 

ويتعاون مختص شئون الطلاب مع رائد التحول الرقمى لرفع صورة الطالب على نظام إدارة شئون طلاب المعاهد الأزهرية على الرابط التالي  azhar.gov.eg وذلك بعد التأكد من أن الصورة هي صورة الطالب المدون بياناته على الصفحة ويتحملوا جميعا المسئولية القانونية حيال وجود خطأ. 
 

وعلى شيخ المعهد أن يحتفظ بصور الطلاب الموقع عليها من كاتب المعهد والمعتمدة بخاتم المعهد في مظروف خاص بصورة سنوية للرجوع إليها عند الحاجة، وتطبق نفس الإجراءات على الطلاب المتقدمين للامتحان بنظام من الخارج، على أن يتم ذلك خلال شهر.

الثانوية الازهرية صفوف النقل امتحانات الفصل الدراسي الأول الصف الأول الثانوى القسم الأدبي القسم العلمي

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