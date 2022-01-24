أفضل طرق لاستخراج الصور من هاتفك الذكي المكسور

تحتوى هواتفنا الذكية على معظم المعلومات الخاصة بنا سواء الصور أو الفيديوهات والملفات وغيرها، وعند حدوث كسر في الهاتف الذكي يجعل من الصعب على الكثير من المستخدمين استخراج الصور أو الملفات الخاصة بهم من على الهاتف.



وبحسب موقع "stellarinfo" فإن هناك عددا من الطرق التى يمكن من خلالها الحصول على الصور والملفات واستخراجها بأكثر من طريقة حتى لو كان الهاتف مكسورا بشكل كلى وشاشته معطلة :

استخدام التشغيل التلقائي لاسترداد الصور من هاتفك المكسور

استخدم ميزة التشغيل التلقائي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك للحصول على الصور من هاتفك الأندرويد المكسورويجب في هذه الحالة أن تعمل فتحة USB من هاتفك، لأنها تتطلب توصيل كابل USB لهذا الغرض، كما يجب تمكين تصحيح الأخطاء USB حتى تتمكن من توصيل الهاتف ببرنامج Windows PC عبر كبل USB.

خطوات استعادة الصور من الهاتف المكسور

قم بتوصيل هاتفك المكسور بجهاز الكمبيوتر عبر كابل USB

تظهر نافذة التشغيل التلقائي على جهاز الكمبيوتر، انقر فوق فتح المجلد لعرض الملفات

ستظهر الملفات من الهاتف المكسور على شاشة الكمبيوتر، حدد، ونسخها ولصقها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في موقع آخر

ومع ذلك، إذا تم إيقاف تشغيل تصحيح الأخطاء USB، فلا يمكنك رؤية أي شيء على الشاشة عند توصيل هاتفك بالكمبيوتر، وفي هذه الحالة، استخدم كبل OTG فقط لربط هاتف الأندرويد الخاص بك على الماوس ثم التحكم في عمليات الهاتف المكسور بالماوس، كما يجب أن يدعم هاتفك كابل OTG نفسه.

1. ما عليك سوى توصيل هاتفك الأندرويد بك كابل OTG.

2. قم بتوصيل الماوس بالكابل.

3. ثم استرداد الصور وغيرها من ملفات الوسائط من الهاتف المكسور.

وإذا تم حفظ الصور إلى بطاقة SD، فقم بإزالة بطاقة SD من الهاتف المكسور وأدخلها في هاتف ذكي آخر.

برنامج لسحب الصور من الهاتف المكسور دون استجابته

استرداد الصور من Google Drive

تتيح لك ميزة Google Drive Backup ومزامنة الوصول إلى الصور على جميع أجهزة Synced الخاصة بك، حيث يمكنك بسهولة استرداد صور الهاتف الذكي المكسور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بمساعدة محرك Google Drive.

يقوم التطبيق بتخزين جميع صورك المحفوظة على هاتفك الأندرويد بما في ذلك صور المعرض وتلك المشتركة عبر رسائل WhatsApp APP وما إلى ذلك.

افتح Google Drive على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في متصفح جوجل كروم

تظهر جميع الصور المخزنة في الهاتف، وانقر بزر الماوس الأيمن على الصور والتنزيل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

طريقة سحب الصور من هواتف الأندرويد

تقريبا كل هاتف أندرويد يحتوي على خيار بطاقة SD لتخزين الصور ومقاطع الفيديو، و إذا تم حفظ صورك في بطاقة الذاكرة، استخدم برنامج Stellar Photo Recovery لاسترداد صور بطاقة SD ويستعيد البرنامج صورا من بطاقة تخزين هاتف أندرويد المكسور، ويمكن أيضا استعادة الصور المحذوفة أو المفقودة من بطاقات SD التالفة أو التالفة.



عرض شاشة الهاتف المكسور على الكمبيوتر

قم بتنزيل وتثبيت نسخة من برنامج استعادة الصور Stellar على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو جهاز ماك

قم بتوصيل بطاقة الهاتف SD بالكمبيوتر عبر قارئ البطاقة

حدد بطاقة SD الخاصة بك من نافذة الموقع. انقر فوق مسح

انقر فوق استعادة

بمجرد اكتمال المسح، قم بمعاينة جميع الصور القابلة للاسترداد.

قم بتنشيط البرنامج وحفظ الصور في موقعك المطلوب

