بورشه تكشف النقاب عن Taycan الكهربائية الجديدة .. فيديو وصور

تمكنت إصدارات شركة بورشه الألمانية أن تكتسب ثقة محبيها حول العالم، نسبة للتاريخ الحافل بالطرازات القوية، والامكانيات الفنية المتطورة، ومع التقدم التكنولوجي استطاعت أن تنافس بقوة وسط رواد صانعي السيارات الكهربائية.

بورشه تكشف النقاب عن Taycan الكهربائية الجديدة

وكشفت بورشه عن احدث نسختين تعمل بهذه التقنية، وهم GTS وSport Turismo من الأيقونة الكهربائية الشهيرة "تايكان"، مع لمسات رياضية للنسختين، ما يضيف جانب قوي كعادة إصدارات الصانع الألماني المخضرم، بالإضافة إلى نوعين من التصميمات الخارجية الأول من فئة السيدان الرياضية والآخر "هاتشباك".

بورشه تكشف النقاب عن Taycan الكهربائية الجديدة

بورشه تكشف النقاب عن Taycan الكهربائية الجديدة

وحصلت السيارة بوشه GTS على محرك بكل محور يستطيع أن ينتج قوة قدرها 517 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 850 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كيلومتر في الساعة، وبهذه الامكانيات تنطلق السيارة من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.7 ثانية.

بورشه تكشف النقاب عن Taycan الكهربائية الجديدة

وتأتي Turbo S Sport Turismo بمحرك كهربائي ايضا، مع قوة قدرها 460 كيلووات/625 حصان، مع سرعة قصوى تصل إلى 260 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 2.8 ثانية فقط.

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار السيارة بورشه Sport Turismo من 132 ألف و786 يورو، بينما تقدم النسخة بورشه GTS بقيمة سعرية تبدأ من 131 ألف و834 يورو.