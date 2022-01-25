موجز السوشيال ميديا: ميدو يهاجم الصحف بسبب رمضان صبحي.. أحدث ظهور لـ أكرم توفيق قبل السفر للعلاج

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع الفني المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي
ميرهان حسين تشارك جمهورها كواليس مسرحية عائلة كازانوفا.. صور
أحدث صيحة.. مبروك عطية يعلق على فيلم "أصحاب ولا أعز"
الفيلم المنحل.. تامر حبيب يعلق على أزمة أصحاب ولا أعز
أصحاب ولا أعز.. محمد ممدوح لـ منى ذكي: نفسي اشتغل معاكي تاني
قبل عرضه بيومين.. مصطفى خاطر يروج لفيلم تماسيح النيل Iصور
إسعاد يونس تروج لحلقة جديدة من صاحبة السعادة مع يحيى الفخراني..
شاهد.. أحدث ظهور لـ أكرم توفيق قبل سفره للعلاج بألمانيا