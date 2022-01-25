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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا: ميدو يهاجم الصحف بسبب رمضان صبحي.. أحدث ظهور لـ أكرم توفيق قبل السفر للعلاج

صدى البلد

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع الفني المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

ميرهان حسين تشارك جمهورها كواليس مسرحية عائلة كازانوفا.. صور

أحدث صيحة.. مبروك عطية يعلق على فيلم "أصحاب ولا أعز"

الفيلم المنحل.. تامر حبيب يعلق على أزمة أصحاب ولا أعز

أصحاب ولا أعز.. محمد ممدوح لـ منى ذكي: نفسي اشتغل معاكي تاني 

قبل عرضه بيومين.. مصطفى خاطر يروج لفيلم تماسيح النيل Iصور

إسعاد يونس تروج لحلقة جديدة من صاحبة السعادة مع يحيى الفخراني.. 

شاهد.. أحدث ظهور لـ أكرم توفيق قبل سفره للعلاج بألمانيا

 

موجز السوشيال ميديا موقع صدى البلد السوشيال ميديا وسائل التواصل الإجتماعي الفن الاخبار

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