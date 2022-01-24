ضبط 100 طربة حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيل عصابى مكون من (3أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون جنيه تقريباً).

وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بالتحريات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.