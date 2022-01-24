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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقة بمليون و200 ألف جنيه .. ضبط 120 طربة حشيش بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة منيا القمح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة منيا القمح ، وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1.200.000 مليون جنيه تقريباً)، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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