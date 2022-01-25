الشبح يثير ذعر العالم.. سلالة متحورة جديدة من أوميكرون

في الوقت الذي أعربت فيه الحكومات في جميع أنحاء أوروبا عن نواياها لتخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، يثير شبح موجة أخرى من أوميكرون قلق المجتمع العلمي.

السلالة الجديدة هي متحور من أوميكرون نفسه Omicron subvariant BA.2، وتحمل لقب "الشبح"، والي ثبت تفشيه في أجزاء معينة من العالم، بما في ذلك الدنمارك والمملكة المتحدة البريطانية.

تفوق سلالة الشبح على متحور Omicron الأصلي، فهي تثير مخاوف من انتشار سلالة أكثر قابلية للانتقال بشكل نشط غبر المجتمع من فيروس كورونا نفسه بشكل نشط عبر المجتمع.

حددت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة BA.2 كبديل قيد الدراسة، مع التأكيد على أن معدلات الحالات الحالية منخفضة للغاية.

وقالت الوكالة بأنها ستجري المزيد من التحليلات، وأكدت: "تم تحديد 53 تسلسلًا لسلسلة الشبح BA.2 الفرعية من Omicron في المملكة المتحدة".

أعراض سلالة الشبح الجديدة من أوميكرون

أفاد المصابون بأوميكرون أنهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض تشبه أعراض البرد مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق.

وقال تقرير لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) من 14 يناير: "الأعراض في اختبار NHS وبيانات التتبع [تظهر] فقدان الشم أو التذوق تم الإبلاغ عنها في كثير من الأحيان".

على الرغم من أن التقرير ذكر أيضًا أن: "دراسة حديثة أخرى لاحظت زيادة في التهاب الحلق أيضًا بين أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالسلالة الجديدة".