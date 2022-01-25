الدعم لصناع فيلم أصحاب ولا أعز.. نجيب ساويرس عبر فيسبوك

دعم رجل الأعمال نجيب ساويرس الفنانة منى زكي والفنان أحمد وكل صناع فيلم أصحاب ولا أعز بعد الجدال الذي ثار حولهم تلك الفترة عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "فيسبوك".

وعلق قائلاً: الدعم لصناع فيلم أصحاب ولا أعز، وللفنانين منى زكي وأحمد حلمي، وسنظل نسعى وراء حرية التعبير والإبداع مهما قاوموها.

وأكمل "الأهم، سنظل نؤمن بحق المشاهد في الاختيار، أن يختار ما يريد أن يشاهده وأن يقاطع ما لا يريد أن يشاهده، حتى لو كان المشاهد نفسه ضد نفسه ولا يريد أن يكتسب هذا الحق".

مما نال إعجاب متابعية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي .