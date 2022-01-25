صعد للممتاز مرتين وأحرز 47 هدفا.. مسيرة أحمد حسين المنتقل حديثا للداخلية

انتقل احمد حسين نجم النصر ينتقل لصفوف الداخلية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مع تمديد تعاقده مع النصر لمدة موسم بعد عطاء دام لمده ١٠ سنوات داخل جدران النادي .

قدم أحمد حسين الكثير خلال السنوات السابقة مع فريق النصر منذ صعوده لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنصر من قطاع الناشئين في سن 16 سنة عام 2011 تحت قيادة سيد عبد المدير الفني السابق للنصر وسرعان ما أثبت وجوده بمهاراته العالية وأصبح أحد العناصر الأساسية والهامة بتشكيلة الفريق كما اعتمد مدربي الفريق الذين تعاقبوا على الإدارة الفنية للنصر بشكل قوي كأحد أبرز نجوم الفريق مثل طارق السيد وخالد غنيم وياسر رضوان .

وحقق احمد حسين مع النصر العديد من الإنجازات أهمها الصعود للدوري الممتاز مرتين موسم 2013/2014 وموسم 2017/2018 كما صعد للممتاز مع فريق حرس الحدود عندما انضم لصفوفه على سبيل الإعارة .



احمد حسين هو من اللاعبين القلائل أصحاب الموهبة الخاصة ويلعب في مركز الجناح الأيسر ويمتلك مهارة العالية وذكاء في التحركات .



أحرز خلال مسيرته مع النصر 31 هدف في بطولة الدوري و16 هدف في بطولة كأس مصر إضافة إلي صناعة العديد من الفرص لزملاءه الذين لقبوه ب "محرز" نسبة لرياض محرز نجم الجزائر ومانشستر سيتي .