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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسماء جلال تغضب بسبب أحد متابعيها .. اعرف السبب

صدى البلد

نشرت الفنانة أسماء جلال حالة جديدة لها عبر صفحتها الرسمة علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" عبر خاصية "الأستوري".

 

 

وظهرت الحالة لشخصي من متابعيها  أرسل رسالة ليبدي إعجابة بجاملها والأخري وهو يدعي عليها بعد دعمها للفنانة مني زكي ، وعلقت قائلةً :" نفس الشخص اللي بيدعي عليا (بغضب ربنا أنا وكل اللي شبهي )هو هو اللي بيعاكس فوق تحفة".

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال مسلسل "خلى بالك من زيزي" وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم، بيومي فؤاد، صبري فواز، نهى عابدين، أسماء جلال، على الطيب، صفاء الطوخي، سلوي محمد على، كريم الشناوى.

اسماء جلال أخبار الفنانين عبر السوشال ميديا

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